8 gollü derbide Beşiktaş ile Galatasaray GAİN yenişemedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray GAİN 4-4 berabere kaldı.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadelenin 3. dakikasında Beşiktaş, Kome'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ardından oyunda üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu'nun bulduğu gollerle karşılaşmanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Galatasaray GAİN oldu. 52. dakikada Manga, 70. dakikada ise Marta'nın golleriyle sarı-kırmızılı ekip farkı açarken Beşiktaş, mücadelenin son bölümünde tempoyu artırdı. Siyah-beyazlılar, 81. dakikada Yeliz Acar, 83. dakikada Esra Manya ve 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golleriyle durumu 4-4'e getirdi.

Karşılaşma 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a, Galatasaray GAİN ise 58'e yükseltti.