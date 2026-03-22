"Arda 68 metreden taktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de annesinin adı verilen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı. Hastaları yataklarında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi alırken, çocuğun Arda Güler forması istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, formanın temin edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Güler'in son golüne de değinerek, "Geçen gün ne yaptı Arda ya? 68 metreden taktı" ifadelerini kullandı. Bakan Bak ise "Avladı kaleciyi" sözleriyle karşılık verdi. Doruk'un annesi de çocuğunun Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, "Dersini bölüp izleyeceği tek şey milli takım maçları ve Arda Güler" dedi.