Ziraat Türkiye Kupası
Amatör lig saha ve tribünler birbirine girdi! Ortalık karıştı

Amatör lig saha ve tribünler birbirine girdi! Ortalık karıştı

1. Amatör Lig'de Kemalpaşaspor ile Borçkaspor kozlarını paylaştı. Sahada başlayan gerilim sahada zirve yaptı! İşte detaylar...

02 Mart 2026 Pazartesi 12:33
Amatör lig saha ve tribünler birbirine girdi! Ortalık karıştı

Artvin'de 1. Amatör Lig karşılaşmasında iki takım arasında çıkan gerginlik tribünlere yansıdı. Yaşanan olaylarda stat içerisindeki soyunma odaları ve tuvaletlerde büyük hasar meydana geldi, musluklar sökülürken camlar kırıldı.

1. Amatör Lig'de Kemalpaşaspor ile Borçkaspor arasında oynanan karşılaşma Arhavi Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Maç sırasında sahada başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek oyuncular arasında sözlü atışmaya dönüştü. Hakem ve teknik ekiplerin müdahalesine rağmen tansiyon bir süre düşürülemedi. Gerginliğin artması üzerine olaylar tribünlere ve stat çevresine de yansıdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle stat çevresindeki gerginlik kontrol altına alınarak taraflar dağıtıldı.

Çıkan olaylar sırasında soyunma odaları ve tuvaletlerde maddi hasar oluştuğu, muslukların yerinden söküldüğü ve pencerelerin kırıldığı öğrenildi. Sökülen muslukların saha içerisinden toplandığı belirtildi. Karşılaşma, yaşanan olaylara rağmen Borçkaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

