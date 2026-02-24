Alonso'nun aklı Arda'da

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun geçmesi halinde ilk transfer talebinin Arda Güler olacağı öne sürüldü. Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.
24 Şubat 2026 Salı 06:50
