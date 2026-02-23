Ozan Kabak'tan Almanya vatandaşlığı için başvuru!

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın Alman vatandaşlığına başvurduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun bu hamlesi, özellikle transfer süreci açısından dikkat çekici bulundu.

Bundesliga'da Hoffenheim adına mücadele eden 25 yaşındaki savunmacı, uzun süren sakatlığının ardından sahalara etkili bir dönüş yaptı. Köln ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada gol atan Kabak, performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Alman basınında yer alan iddialara göre Ozan Kabak, Alman vatandaşlığı için resmi başvuruda bulundu.

İspanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği belirtilen milli oyuncunun Alman vatandaşı olması halinde Avrupa Birliği statüsünde forma giyebileceği ifade ediliyor. Bu durumun, Avrupa kulüplerinde yerli kontenjanı kapsamında değerlendirilmesini sağlayarak transfer sürecinde avantaj yaratabileceği belirtiliyor.