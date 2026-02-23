Damac FC-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Damac FC, evinde Al Ahli'yi ağırlayacak. Düşme hattında tehlikeli sularda yüzen Damac FC, Fabio Carille yönetiminde sadece 15 puanla zor günler geçiriyor ve bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak ligde kalma mücadelesine güç katmayı planlıyor. Karşısında ise şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Al Ahli var. Matthias Jaissie'nin çalıştırdığı ekip, 53 puanla 3. sırada bulunuyor ve deplasmanda puan kaybetmeden zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Damac FC-Al Ahli maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DAMAC FC-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında oynanacak Damac FC-Al Ahli maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

DAMAC FC-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Dhamak Club Stadyumu'nda oynanacak Damac FC-Al Ahli maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.