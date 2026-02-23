CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Shabab-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında Al Shabab ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Düşme hattının üzerinde yer alan iki takımın mücadelesi öncesi Al Shabab'ın 22 puanı bulunuyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkmaya hazırlanan Al Riyadh'ın ise 16 puanı mevcut. Peki, Al Shabab-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 21:01
Al Shabab-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab-Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde düşme hattından kurtulmak için kritik bir mücadele yaşanacak. 23. hafta karşılaşmasında Al Shabab, sahasında Al Riyadh'ı konuk edecek. 22 puanla 13. sırada bulunan Al Shabab, rakibine 9 puan fark atmak ve rahat nefes almak istiyor. Deplasmanda zorlu bir sınav verecek Al Riyadh ise 16 puanla 15. sırada bulunuyor ve puan kaybına tahammülü yok. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takım için bu maç adeta final niteliğinde. Peki, Al Shabab-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL SHABAB-AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında oynanacak Al Shabab-Al Riyadh maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

AL SHABAB-AL RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab-Al Riyadh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
F.Bahçe-Kasımpaşa | CANLI
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan iç ve dış politikaya güçlü mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Tedesco'dan Kerem açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:40
F.Bahçe'de çifte sakatlık! F.Bahçe'de çifte sakatlık! 20:30
F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan 20:07
F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... 20:00
Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? 18:44
Tedesco'dan Kerem açıklaması! Tedesco'dan Kerem açıklaması! 18:41
Daha Eski
Sarıyer sahasında farklı galip! Sarıyer sahasında farklı galip! 15:32
Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! 15:36
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 15:54
Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! 15:57
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 16:09
FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! 16:17