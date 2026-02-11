Karşıyaka’da değişim var

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında aldığı istikrarsız sonuçlara çare arayan Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK maçında zorunlu değişimler olacak. Ensar'ın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü yeşil-kırmızılılarda cumartesi günü Alsancak Stadı'ndaki mücadelede savunmada Alpay'ın yanında yeni transfer olarak takıma katılan İlyas'ın görev alması bekleniyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında aldığı istikrarsız sonuçlara çare arayan Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK maçında zorunlu değişimler olacak. Ensar'ın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü yeşil-kırmızılılarda cumartesi günü Alsancak Stadı'ndaki mücadelede savunmada Alpay'ın yanında yeni transfer olarak takıma katılan İlyas'ın görev alması bekleniyor.