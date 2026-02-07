CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor takım otobüsüne saldırı mı oldu, olay ne?

Trabzonspor takım otobüsüne saldırı mı oldu, olay ne?

Samsunspor–Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavili camiada büyük endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı iddia edildi. Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, “Trabzonspor otobüsüne saldırı mı oldu?”, “Olay nerede gerçekleşti?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 19:29
Trabzonspor takım otobüsüne saldırı mı oldu, olay ne?

SamsunsporTrabzonspor mücadelesi öncesinde bordo-mavili ekip cephesinden gelen haberler gündemi sarstı. Trabzonspor takım otobüsüne bir kez daha taşlı saldırı yapıldığı iddia edildi. Olayın ardından "Saldırıda yaralanan var mı?", "Otobüste hasar oluştu mu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

TRABZONSPOR TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI MI OLDU?

Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama!
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
