Al Akhdoud-Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. hafta mücadelesinde Al Akhdoud ile Al Hilal karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen ve puanını 50'ye çıkarmayı hedefleyen Al Hilal, düşme potasında bulunan rakibi karşısında hata yapmayı düşünmüyor. Sahasında oynayacağı maçta sürpriz bir galibiyet arayan Al Akhdoud ise bu kritik karşılaşmayı kazanarak puan tablosunda yukarı tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Al Akhdoud-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AKHDOUD-AL HILAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. haftada oynanacak Al Akhdoud-Al Hilal maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

AL AKHDOUD-AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium'da oynanacak Al Akhdoud-Al Hilal maçı S Sport Plus, tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL AKHDOUD-AL HILAL MAÇI CANLI İZLE