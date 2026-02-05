Al Ahli-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. hafta programında Al Ahli ile Al Hazm önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen ve 44 puanla üçüncü sırada bulunan Al Ahli, bu maçı kazanarak Al Hilal'le puanını eşitlemeyi hedefliyor. Sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek isteyen ev sahibi ekip, şampiyonluk takibini sürdürmenin peşinde. Deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı amaçlayan Al Hazm ise 21 puanla 11. basamakta yer alıyor. Peki, Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AHLI-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. haftada oynanacak Al Ahli-Al Hazm maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

AL AHLI-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

King Abdullah Sports City'de oynanacak Al Ahli-Al Hazm maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.