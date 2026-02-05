CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Al Ahli ile Al Hazm karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanarak Al Hilal ile aynı puana ulaşmayı amaçlayan Al Ahli, 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, zirve takibini sürdürmenin yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Al Hazm ise 21 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 17:54
Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Ahli-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. hafta programında Al Ahli ile Al Hazm önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen ve 44 puanla üçüncü sırada bulunan Al Ahli, bu maçı kazanarak Al Hilal'le puanını eşitlemeyi hedefliyor. Sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek isteyen ev sahibi ekip, şampiyonluk takibini sürdürmenin peşinde. Deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı amaçlayan Al Hazm ise 21 puanla 11. basamakta yer alıyor. Peki, Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AHLI-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. haftada oynanacak Al Ahli-Al Hazm maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

AL AHLI-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

King Abdullah Sports City'de oynanacak Al Ahli-Al Hazm maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor 2 ayrılığı birden açıkladı!
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan davet etti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor-Beşiktaş maçında penaltı kararı!
Sergen Yalçın: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor-Beşiktaş maçında penaltı kararı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında penaltı kararı! 18:39
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri 18:30
Selçuk İnan: Camiamıza moral vermek istiyoruz Selçuk İnan: Camiamıza moral vermek istiyoruz 17:50
Sergen Yalçın: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz! Sergen Yalçın: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz! 17:48
Duran F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı Duran F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı 17:22
Sacha Boey İstanbul'da! Sacha Boey İstanbul'da! 16:39
Daha Eski
Sidiki Cherif için flaş itiraf! Sidiki Cherif için flaş itiraf! 16:26
Buruk'tan şaşırtan Singo kararı! Buruk'tan şaşırtan Singo kararı! 16:15
Kante F.Bahçe'de ilk antrenmanını yaptı! Kante F.Bahçe'de ilk antrenmanını yaptı! 15:39
Göztepe'ye Bulgar orta saha! Göztepe'ye Bulgar orta saha! 15:33
G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen... G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen... 15:12
Kocaelispor-Beşiktaş maç bilgileri! Kocaelispor-Beşiktaş maç bilgileri! 14:58