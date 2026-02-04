CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol CANLI İZLE | Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kupa heyecanının çeyrek final aşamasına geldiği İspanya’da, iki Bask ekibi yarı final vizesi almak için kozlarını paylaşıyor. Son turlarda gösterdiği dirençli futbolla dikkat çeken ev sahibi ekip, saha avantajını kullanarak güçlü rakibini kupa dışına itmeyi hedeflerken; ligde ve Avrupa’da sergilediği istikrarlı performansı kupaya da taşımak isteyen konuk ekip, favori çıktığı bu zorlu deplasmanda hata yapmadan adını son dörde yazdırmanın planlarını yapıyor. Peki Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 13:29
CANLI İZLE | Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mendizorroza Stadyumu, nefes kesecek bir bölgesel derbiye ve aynı zamanda telafisi olmayan bir kupa randevusuna ev sahipliği yapıyor. Bu sezon kupada 'deviren' kimliğiyle öne çıkan ev sahibi, taraftarının yaratacağı atmosferle birlikte savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak. Diğer tarafta ise oyun disiplini ve topa sahip olma organizasyonlarıyla rakiplerine üstünlük kuran konuk ekip, teknik kapasitesi yüksek kadrosuyla oyunun kontrolünü elinde tutarak yarı final kapısını aralamak istiyor. Tek maçlı eliminasyon sisteminin yaratacağı yüksek gerilim ve taktiksel savaşın ön planda olacağı bu doksan dakika, Bask bölgesinde futbolun nabzını tutacak. İşte Deportivo Alaves-Real Sociedad maçının detayları...

Deportivo Alaves-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mendizorroza Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Deportivo Alaves-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Real Sociedad MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Fernandez; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi; Calebe, Guridi, Guevara, Rebbach; Martinez, Boye

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Marin; Oskarrson, Oyarzabal

ASpor CANLI YAYIN

Boluspor-Alanyaspor | CANLI İZLE
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! 13:12
Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! 12:51
Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! 12:40
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 12:29
Boluspor-Alanyaspor | CANLI İZLE Boluspor-Alanyaspor | CANLI İZLE 12:22
Kış olimpiyatları rekortmeni Marit Björgen! Kış olimpiyatları rekortmeni Marit Björgen! 11:54
Daha Eski
Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı! Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı! 11:31
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:15
Kante transferi dış basında! Kante transferi dış basında! 11:10
Karateciler tam üç kez Türkiye birincisi oldu! Karateciler tam üç kez Türkiye birincisi oldu! 11:00
Yusuf Akçiçek geri dönüyor! Yusuf Akçiçek geri dönüyor! 10:49
Knicks galibiyet serisini 7 maça çıkardı! Knicks galibiyet serisini 7 maça çıkardı! 10:47