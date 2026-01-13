CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlig başlıyor

Gençlig başlıyor

TÜGVA'nın düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının tanıtımı yapıldı. TÜGVA tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Bilal Erdoğan, "Futbolun birleştirici gücünü, aramızdaki farklılıkları aşmamıza yardımcı olan ve milletimizin kardeşliğini en güzel şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlamış olalım" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Gençlig başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvası 'Gençlig 2026'nın lansmanı dün gerçekleştirildi. Gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturmayı hedefleyen projenin tanıtımına TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı. Lansmanda konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

YÖNETİCİLER TAKİP EDECEK

"Futbol kulüplerimizin yöneticileri ve scoutları da bu turnuvaları takip edecek. Yıldız adayı kardeşlerimiz bu organizasyonlara katıldığında, futbolda yükselmeleri için önemli bir fırsat yakalayacaklar. Bu etkinliği destekleyen tüm kulüp yöneticilerine, şu an oynayan ve geçmişte oynamış sporcularımıza, Montella hocamıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun birleştirici gücünü, aramızdaki farklılıkları aşmamıza yardımcı olan ve milletimizin kardeşliğini en güzel şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlamış olalım."

TÜM GENÇLERİ DAVET EDİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle çağımızda gençlerimizi tehdit eden, başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tüm gençlerimizi spor tesislerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle de Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır."

DOSTLUK MAÇI OYNANDI

Lansmanda dostluk maçı da oynandı. Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın yaptığı kırmızı takımda; Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Osman Aşkın Bak, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mario Jardel gibi isimler; Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise; İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Mesut Özil, Ümit Karan, İlker Yağcıoğlu ile Serdar Aziz yer aldı.

ÖNEM VERMEMİZ LAZIM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek, Türk futboluna katkı sağlamış oluruz. Gençlere önem vermemiz lazım. Gençlerin içinden ne kadar yıldız Türk futboluna katarsak, büyük bir görev yapmış oluruz."

