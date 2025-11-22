CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Türkiye hayranlığı

Türkiye hayranlığı

Dünya futbolunun iki efsane ismi Karembeu ve Nedved, Türk futbolunun yanısıra milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız’a övgü yağdırdı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Türkiye hayranlığı

Dünya futbolunun iki efsane ismi Christian Karembeu ile Pavel Nedvěd, A Milli Takımımızın genc yıldızları Arda Guler ve Kenan Yıldız hakkında ovgu dolu acıklamalar yaptı. Fransız yıldız Christian Karembeu, "Arda Guler fantastik bir oyuncu. Cok genc olmasına rağmen yeteneğini tum dunyaya gosteriyor. Turkiye şu anda cok yetenek havuzu cok zengin bir ulke. A Milli Takım cok yetenekli oyunculardan kurulu. 2026 FIFA Dunya Kupası'na katılabilirler ve orada olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TEK KELİMEYLE HARİKA

çek efsane Pavel Nedved Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı: "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç, gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak. Türk Mili Takımını çok iyi biliyorum. Harikalar. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'da görev yaptığı dönemden tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım ve Türkiye'yi ABD'de göreceğimize inanıyorum."

Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46

İslam Dayanışma Oyunları'nı zirvede kapattık! 01:42

Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39

Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36

Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! 01:04
Bielsa'dan Torreira'ya yanıt! 01:03
Osimhen'de son durum ne? 01:03