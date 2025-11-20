CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Twente-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Twente-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Twente ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Turnuvada istedikleri sonuçları alamayan iki takım da kritik maçta 3 puan alıp çıkış yakalamak istiyor. Hollanda temsilcisi 2 puanla 14. sırada yer alırken, İspanya ekibi ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Twente-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Twente-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, Twente ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada aradıkları ivmeyi bir türlü yakalayamayan iki ekip için bu karşılaşma adeta yeniden başlangıç niteliğinde. Hollanda temsilcisi Twente, topladığı 2 puanla 14. sırada yer alırken; İspanya ekibi Atletico Madrid ise 3 puanla 13. sırada konumlanmış durumda. Peki, Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TWENTE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Twente-Atletico Madrid maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

TWENTE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA ?

Hollanda'da oynanacak Twente-Atletico Madrid maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü!
Kerem'i şoke eden dava!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'i şoke eden dava! Kerem'i şoke eden dava! 09:19
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Daha Eski
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41