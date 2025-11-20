Twente-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, Twente ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada aradıkları ivmeyi bir türlü yakalayamayan iki ekip için bu karşılaşma adeta yeniden başlangıç niteliğinde. Hollanda temsilcisi Twente, topladığı 2 puanla 14. sırada yer alırken; İspanya ekibi Atletico Madrid ise 3 puanla 13. sırada konumlanmış durumda. Peki, Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TWENTE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Twente-Atletico Madrid maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

TWENTE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA ?

Hollanda'da oynanacak Twente-Atletico Madrid maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.