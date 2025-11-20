CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PSG-Bayern Münih maçı tıkla izle! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

PSG-Bayern Münih maçı tıkla izle! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Turnuvaya beklenmedik bir başlayangıç yapan Fransa temsilcisi, oynadığı tüm maçları da kaybetti. Öte yandan 3 maçta 2 galibiyet alan Alman ekibi ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "PSG-Bayern Münih maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 10:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG-Bayern Münih maçı tıkla izle! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, PSG ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya oldukça kötü bir başlangıç yapan PSG, şu ana kadar sahaya çıktığı 3 maçtan da puan çıkaramadı ve bu karşılaşma, Fransız temsilcisi için adeta son çıkış niteliği taşıyor. Öte yandan Bayern Münih cephesi ise daha istikrarlı bir grafik çiziyor. 3 maçın 2'sini kazanan Alman devi, bu zorlu deplasmanda da yoluna kayıpsız devam ederek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak PSG-Bayern Münih maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'da oynanacak PSG-Bayern Münih maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Barış Alper için kritik karar!
G.Saray'a transferde dev engel!
DİĞER
Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak, belli oldu mu? İşte, 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü!
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takımlar hesabından Altay Bayındır paylaşımı! Milli Takımlar hesabından Altay Bayındır paylaşımı! 11:16
Popescu: Play-off'ta rakibimiz Türkiye olsun! Popescu: Play-off'ta rakibimiz Türkiye olsun! 11:02
OH Leuven-Roma maçı ne zaman? OH Leuven-Roma maçı ne zaman? 10:59
G.Saray'da Barış Alper için kritik karar! G.Saray'da Barış Alper için kritik karar! 10:53
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 10:38
FIFA devrede! Rafa Silva... FIFA devrede! Rafa Silva... 10:31
Daha Eski
G.Saray'a transferde dev engel! G.Saray'a transferde dev engel! 10:09
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 09:57
Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman? Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:45
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? 09:26
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü! F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü! 09:25
Kerem'i şoke eden dava! Kerem'i şoke eden dava! 09:19