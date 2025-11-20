PSG-Bayern Münih maçı tıkla izle! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, PSG ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya oldukça kötü bir başlangıç yapan PSG, şu ana kadar sahaya çıktığı 3 maçtan da puan çıkaramadı ve bu karşılaşma, Fransız temsilcisi için adeta son çıkış niteliği taşıyor. Öte yandan Bayern Münih cephesi ise daha istikrarlı bir grafik çiziyor. 3 maçın 2'sini kazanan Alman devi, bu zorlu deplasmanda da yoluna kayıpsız devam ederek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak PSG-Bayern Münih maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'da oynanacak PSG-Bayern Münih maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.