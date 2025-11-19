CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Valerenga ile St. Pölten karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonunda 3 puan toplayan ev sahibi ekiğ, Norveç'te oynanacak maçta kazanmanın yollarını arayacak. Henüz puan ya da puanlar almayı başaramayan Avusturya ekibi ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahne, Valerenga ile St. Pölten arasındaki kritik mücadeleye hazırlanıyor. Turnuvanın ilk üç haftasında 3 puan elde eden Valerenga, Norveç'te taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada galibiyete ulaşarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Diğer yanda ise şu ana kadar puanla tanışamayan St. Pölten var. Avusturya temsilcisi, geride kalan maçlarda aradığını bulamasa da bu zorlu deplasmanda kötü gidişi durdurup ilk puanlarını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

VALERENGA-ST. POLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Valerenga-St. Pölten maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Norveç'te oynanacak Valerenga-St. Pölten maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

