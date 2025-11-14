CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Lüksemburg-Almanya maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lüksemburg-Almanya maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. haftasında Lüksemburg ile Almanya karşı karşıya gelecek. Julian Nagelsmann yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet alan Panzerler, 4'te 0 yapan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Dünya Kupası'nda direkt gitmenin hesaplarını yapan Almanya'da Leroy Sane'nin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler, "Lüksemburg-Almanya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lüksemburg-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lüksemburg-Almanya maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lüksemburg-Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 5. hafta, kritik bir mücadeleyi sahneye taşıyor. Lüksemburg, grubun güçlü ekiplerinden Almanya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Julian Nagelsmann yönetiminde çıkışa geçen Panzerler, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik yarışında iddiasını ortaya koymuş durumda. Bu karşılaşmada da hata yapmak istemeyen Almanya, zayıf rakibi karşısında alacağı üç puanla Dünya Kupası biletine bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Panzerler cephesinde ise gözler yıldız oyuncu Leroy Sane'de olacak. Peki, Lüksemburg-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LÜKSEMBURG-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 5. haftasında oynanacak Lüksemburg-Almanya maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak Lüksemburg-Almanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LÜKSEMBURG-ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lüksemburg: Moris; Jans, M. Martins, Korac, Carlson; Olesen; Sinani, C. Martins, Barreiro, Moreira; Dardari

Almanya: Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade

ALMANYA'DAN LÜKSEMBURG'A ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Lüksemburg ile Almanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. haftasında bir kez daha rakip olacak. Daha önce oynanan tüm maçları Panzerler kazanırken, bu kez Lüksemburg'un nasıl reaksiyon vereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer!
G.Saray'da Anguissa ısrarı!
DİĞER
Fatih Doğan, Rafa Silva gerçeğini açıkladı! “Onun yüzünden gidiyor...”
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:14
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55