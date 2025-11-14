Hırvatistan-Faroe Adaları maçı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan-Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda heyecan tırmanırken, sahne bu kez Hırvatistan ile Faroe Adaları arasında oynanacak mücadeleye ayrılıyor. Teknik direktör Zlatko Dalic'in önderliğinde adeta kusursuz bir eleme dönemi geçiren Hırvatistan, çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak gücünü bir kez daha ortaya koydu. Namağlup ilerleyen Kırmızı-Beyazlılar, kritik karşılaşmada da seriyi bozmak istemiyor. Öte yandan L Grubu'nun sürpriz peşindeki temsilcisi Faroe Adaları, topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Hırvatistan-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Hırvatistan-Faroe Adaları maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan-Faroe Adaları maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hırvatistan: Kotarski; Pasalic, Caleta-Car, Erlic, Gvardiol; Moro, Modric; Pasalic, Kramaric, Fruk; Ivanovic

Faroe Adaları: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Benjaminsen, Olsen, Turi, Davidsen; Frederiksberg, Edmundsson, Sorensen