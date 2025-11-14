CANLI SKOR ANA SAYFA
Hırvatistan-Faroe Adaları maçı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan-Faroe Adaları maçı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nde Hırvatistan ile Faroe Adaları karşı karşıya gelecek. Zlatko Dalic yönetiminde turnuvaya damga vurmayı amaçlayan Hırvatistan, grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Modric ve arkadaşları, kritik maçta da kazanan taraf olmak istiyor. 12 puanla 3. sırada bulunan Faroe Adaları ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet almanın yollarını arayacak. Futbolseverler, "Hırvatistan-Faroe Adaları maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hırvatistan-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 16:20
Hırvatistan-Faroe Adaları maçı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan-Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda heyecan tırmanırken, sahne bu kez Hırvatistan ile Faroe Adaları arasında oynanacak mücadeleye ayrılıyor. Teknik direktör Zlatko Dalic'in önderliğinde adeta kusursuz bir eleme dönemi geçiren Hırvatistan, çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak gücünü bir kez daha ortaya koydu. Namağlup ilerleyen Kırmızı-Beyazlılar, kritik karşılaşmada da seriyi bozmak istemiyor. Öte yandan L Grubu'nun sürpriz peşindeki temsilcisi Faroe Adaları, topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Hırvatistan-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Hırvatistan-Faroe Adaları maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan-Faroe Adaları maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hırvatistan: Kotarski; Pasalic, Caleta-Car, Erlic, Gvardiol; Moro, Modric; Pasalic, Kramaric, Fruk; Ivanovic

Faroe Adaları: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Benjaminsen, Olsen, Turi, Davidsen; Frederiksberg, Edmundsson, Sorensen

