Ziraat Türkiye Kupası
Erik ten Hag Ajax'a geri dönmeyi reddetti!

Erik ten Hag Ajax'a geri dönmeyi reddetti!

Manchester United ve Ajax’ın eski teknik direktörü Erik ten Hag, eski kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından Ajax’a geri dönme teklifini kabul etmedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 19:02
Erik ten Hag Ajax’a geri dönmeyi reddetti!

Ajax'ın eski teknik direktörlerinden Erik ten Hag, eski kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından takıma geri dönmeme kararı aldı. Hollanda basınından NOS ve AD'nin haberlerine göre Ten Hag, Ajax yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından, kulübün mevcut yapısındaki belirsizlikler nedeniyle görevi kabul etmedi.

55 yaşındaki teknik adamın, teknik direktörlük pozisyonu için Ajax sportif direktörü Alex Kroes ile bir araya geldiği belirtilirken Kroes'un da John Heitinga'nın görevden alınmasının ardından istifasını açıklaması sürece gölge düşürdü. Ayrıca takım yöneticisi Danny Blind'in de görevinden ayrılacak olması, Ten Hag'ın kararını etkileyen bir diğer unsur oldu.

AJAX'TA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Hollanda Eredivisie'de 12 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada bulunan Ajax, lider PSV'nin 11 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı dört maçı da kaybeden Hollanda devi, 36 takımlı genel sıralamanın son basamağında bulunuyor.

TEN HAG'IN BAŞARI DOLU AJAX DÖNEMİ

Erik ten Hag, 2018-2022 yılları arasında Ajax'ın başında görev yapmış, bu dönemde üç kez lig şampiyonluğu yaşamış ve 2019'da takımını Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşımıştı. O sezon Tottenham karşısında son saniyelerde elenen Ajax, Avrupa futbolunun en büyük sürprizlerinden birine imza atmıştı.

Ten Hag, 2022'de Manchester United'ın başına geçmiş ve İngiliz ekibiyle Lig Kupası ve FA Cup zaferi yaşamıştı. Ancak Premier Lig'deki başarısız sonuçların ardından Ekim 2024'te görevine son verilmişti. Yaz aylarında Bayer Leverkusen'in başına geçen deneyimli teknik adam, sadece üç maç sonra görevden alınmıştı.

OVERMARS DA TEKLİFİ REDDETTİ

Ajax'ta Ten Hag ile birlikte geri dönmesi beklenen bir diğer isim olan eski futbolcu ve sportif direktör Marc Overmars da kulübe dönüş teklifini kabul etmediğini açıkladı. 2022'de kadın çalışanlara gönderdiği uygunsuz mesajlar nedeniyle görevinden ayrılan ve bir yıl futboldan men cezası alan Overmars, şu anda Belçika ekibi Royal Antwerp'te görev yapıyor.

Overmars, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Ajax ve Amsterdam'ı çok seviyorum ama bu artık benim için geçmişte kaldı. Antwerp'teki görevimden memnunum ve sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak istiyorum," dedi.

