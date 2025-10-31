CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis skandalına dair bir açıklama daha geldi: 3.700 futbolcu inceleniyor

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili 3 bin 700 sporcunun incelendiğini kaydetti. İşte detaylar...

31 Ekim 2025 Cuma 21:10 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 16:41
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, bahis oynayan futbolcularla ilgili de bir açıklama yaptı.

CNN Türk'e konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"NİSANDA KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA YAPILDI"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"3 BİN 700 FUTBOLCU İNCELENİYOR"

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."

"YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

"Yabancı hakem gelsin diyorlar. Hayır, bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut."

