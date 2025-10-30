Real Madrid'e Zeki Çelik önerildi

Real Madrid'de Dani Carvajal'ın sakatlığı şok etkisi yarattı. 34 yaşındaki tecrübeli savunmacı 3 ay sahalardan uzak kalacak. Defansa Central'in haberine göre; menajerler tarafından İspanyol devine, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik önerildi.
