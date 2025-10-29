Swansea City-Manchester City maçı CANLI izle! Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EFL Kupası'nda dördüncü tur heyecanı sürerken, gözler Swansea City-Manchester City karşılaşmasına çevrildi. Taraftarlar, "Swansea-Manchester City maçı canlı izle, maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Premier Lig devi Manchester City, geçtiğimiz hafta Aston Villa karşısında aldığı yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Pep Guardiola'nın ekibi, bu kez kupada hata yapmak istemiyor. Kadroda bazı rotasyonlara gitmesi beklenen tecrübeli teknik adam, genç oyunculara da şans tanıyabilir. Peki, Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Swansea City-Manchester City maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Swansea City-Manchester City FC maçını takip etmek için tıklayınız.

SWANSEA CITY-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Swansea City-Manchester City FC maçı bugün saat 22:45'te başlayacak.

SWANSEA CITY-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Swansea City-Manchester City FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

