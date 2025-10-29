CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Swansea City-Manchester City maçı CANLI izle! Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Swansea City-Manchester City maçı CANLI izle! Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere EFL Kupası’nda heyecan devam ediyor! Peki, Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig’de Aston Villa karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından moral bulmak istiyor. Kupanın dördüncü turunda Championship temsilcisi Swansea City ile karşılaşacak olan Maviler, sürpriz bir elenme yaşamamak için sahaya çıkıyor. Peki, Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:08
Swansea City-Manchester City maçı CANLI izle! Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EFL Kupası'nda dördüncü tur heyecanı sürerken, gözler Swansea City-Manchester City karşılaşmasına çevrildi. Taraftarlar, "Swansea-Manchester City maçı canlı izle, maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Premier Lig devi Manchester City, geçtiğimiz hafta Aston Villa karşısında aldığı yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Pep Guardiola'nın ekibi, bu kez kupada hata yapmak istemiyor. Kadroda bazı rotasyonlara gitmesi beklenen tecrübeli teknik adam, genç oyunculara da şans tanıyabilir. Peki, Swansea City-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Swansea City-Manchester City maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Swansea City-Manchester City FC maçını takip etmek için tıklayınız.

SWANSEA CITY-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Swansea City-Manchester City FC maçı bugün saat 22:45'te başlayacak.

Liverpool-Crystal Palace maçı detayları! Devamını Oku BUNU DA OKU

SWANSEA CITY-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Swansea City-Manchester City FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SWANSEA CITY-MANCHESTER CITY MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

