Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Muş Spor-Menemen FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan Muş'ta devam ediyor. Muş Spor, sahasında Menemen FK'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak taraftarı önünde sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Menemen FK ise güçlü rakibine karşı etkili bir performans sergileyip tur biletini almanın planlarını yapıyor. Peki, Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

MUŞ SPOR-MENEMEN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak Muş Spor-Menemen FK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Hakem Enver Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.