CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Muş Spor ile Menemen FK karşı karşıya gelecek. Muş'ta oynanacak karşılaşmada iç saha avantajını kullanmak isteyen Muş Spor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Menemen FK ise tur biletini almayı hedefliyor. Futbolseverler, "Muş Spor-Menemen FK maçı canlı izle" konusunu araştıramayı sürdürüyor. Peki, Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 10:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Muş Spor-Menemen FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan Muş'ta devam ediyor. Muş Spor, sahasında Menemen FK'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak taraftarı önünde sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Menemen FK ise güçlü rakibine karşı etkili bir performans sergileyip tur biletini almanın planlarını yapıyor. Peki, Muş Spor-Menemen FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

MUŞ SPOR-MENEMEN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak Muş Spor-Menemen FK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Hakem Enver Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Singo müjdesi!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları öncesi çarpıcı yorumlar! "Kazanırsa ikincilık yarışı başlar..."
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 10:20
F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! 10:14
Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! 10:12
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 08:58
Daha Eski
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15
Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? 09:39
Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! 00:36
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:36
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 00:40