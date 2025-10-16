Atletico Madrid - Manchester United MAÇI CANLI | Atletico Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım, deplasmanda St. Pölten'i 6-0'la ezerek sezona gol şovuyla başlarken son lig maçında ise Athletic Club'la 1-1 berabere kalarak savunma direncini korudu. Manchester United ise ilk hafta evinde Valerenga'yı Maya Le Tissier'in penaltısıyla 1-0 yenerek açılışı yaptı. İspanyol ve İngiliz devlerinin mücadelesine ilişkin detayları sizler için derledik.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Manchester United maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Yunan hakem Eleni Antoniou düdük çalacak. Antoniou'nun yardımcılıklarını Zoi Papadopoulou ve Vasilia Tsiklitari üstlenirken VAR koltuğunda ise Stefanos Koumparakis oturacak.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Gallardo; Alexia, Lauren, Lloris, Medina; Garcia, Boe Risa, Fiamma; Luany, Jensen, Gio

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Zigiotti Olme, Miyazawa; Park, Toone, Rolfo; Terland