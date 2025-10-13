Fatih Terim için flaş iddia! Bizim Çocuklar'a rakip olacak

Hasek, "Milli takım teknik direktörü olarak son maçınız olabilir mi?" sorusunu "Buna ben karar vermiyorum. Dünya Kupası için play-off oynamak isterdim ama son maç olması da mümkün. Dediğim gibi, buna ben karar vermiyorum." diyerek yanıtladı.

PAVEL NEDVED: "DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ" Öte yandan Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved de Faroe Adaları karşısında alınan sürpriz yenilgiyi değerlendirdi ve "Çek Milli Takımı'nın Faroe Adaları'ndaki bugünkü performansı için tüm taraftarlardan özür dilerim. Çek Milli Takımı Genel Menajeri olarak bunu bir görev olarak görüyorum. 1-2'lik mağlubiyet ve Dünya Kupası için önemli bir eleme maçındaki performans kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı. Hayal kırıklığına uğradığını belirten Nedved, teknik direktör Ivan Hasek'in durumuyla ilgili bir soruya ise "Çekya'ya döndükten sonra durumu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.