Haberler Futbol Fatih Terim için flaş iddia! Bizim Çocuklar'a rakip olacak

Son olarak Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yeni takımını işaret ederlerken Terim'in A Milli Takımımıza Dünya Kupası Elemeleri'nde rakip olma ihtimali dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 16:00
Fatih Terim için flaş iddia! Bizim Çocuklar'a rakip olacak

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilen Çekya'da, teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılması bekleniyor.

Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puanla 2. sırada yer alan Çekya, bir maçı eksik Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Dünya Kupası'na doğrudan gitme şansı kalmayan Çekler, son müsabakasında kendi sahasında Cebelitarık'ı yenersek 2. olarak play-off'a kalacak.

IVAN HASEK: "SON MAÇIM OLMASI MÜMKÜN"

Çekya Milli Takımı'nın play-off maçlarına yeni bir teknik direktörle çıkması beklenirken, Ivan Hasek de karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında ayrılık sinyalleri verdi.

Hasek, "Milli takım teknik direktörü olarak son maçınız olabilir mi?" sorusunu "Buna ben karar vermiyorum. Dünya Kupası için play-off oynamak isterdim ama son maç olması da mümkün. Dediğim gibi, buna ben karar vermiyorum." diyerek yanıtladı.

PAVEL NEDVED: "DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Öte yandan Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved de Faroe Adaları karşısında alınan sürpriz yenilgiyi değerlendirdi ve "Çek Milli Takımı'nın Faroe Adaları'ndaki bugünkü performansı için tüm taraftarlardan özür dilerim. Çek Milli Takımı Genel Menajeri olarak bunu bir görev olarak görüyorum. 1-2'lik mağlubiyet ve Dünya Kupası için önemli bir eleme maçındaki performans kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

Hayal kırıklığına uğradığını belirten Nedved, teknik direktör Ivan Hasek'in durumuyla ilgili bir soruya ise "Çekya'ya döndükten sonra durumu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

FATİH TERİM İDDİASI

Çekler geçtiğimiz eylül ayında Hırvatistan'a 5-1 yenilmiş ve bu ağır mağlubiyetin ardından Fatih Terim'in adı Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğü için anılmaya başlanmıştı.

