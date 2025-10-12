Unai Simon Filistin'e destek töreninin televizyonda yayınlanmamasına tepkili

Simon, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Sanırım Athletic Bilbao, mültecileri resmen onurlandıran ilk LaLiga kulübü oldu. Filistin halkıyla dayanışmanın harika bir göstergesiydi. Televizyonda yayınlanmaması gerçekten üzücüydü. Çok güzel ve duygusal bir andı. Umarım yaşananların bir an önce çözülmesi açısından faydalı olur. Filistin halkını destekleyici ve saygılı bir törendi. Televizyonda neden gösterilmemiş olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Kulübü, "Soykırımı durdurun" başlığı altında duyurduğu etkinlik kapsamında, maç öncesinde kulübün elçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı temsilcilerine atfen bir tören düzenlemişti.

Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve Filistinli mülteciler, tamamen dolu ve Filistin bayraklarının açıldığı tribünlerden gelen "Özgür Filistin" sloganlarına eşlik etmişti.