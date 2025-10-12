CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Romanya-Avusturya CANLI | Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Romanya-Avusturya CANLI | Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. haftasında Romanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. 5'te 5 yaparak namağlup bir şekilde yoluna devam eden Avusturya, zorlu deplasmanda da kazanıp Dünya Kupası'nda bir adım daha yaklaşmak istiyor. 7 puanla 3. sırada bulunan Romanya ise iç saha avantajını kullanarak, son haftalara umutlarını taşımayı hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Romanya-Avusturya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Romanya-Avusturya CANLI | Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Romanya-Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında heyecan, Romanya ile Avusturya arasındaki karşılaşmaya taşınıyor. Grubun namağlup lideri Avusturya, 5 maçta 5 galibiyet elde ederek yoluna kayıpsız devam ediyor. Zorlu deplasmanda da kazanarak Dünya Kupası yolunda büyük bir adım atmayı hedefleyen Avusturya, sahada etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Ev sahibi Romanya ise 7 puanla grupta 3. sırada bulunuyor. Futbolseverler, "Romanya-Avusturya maçı canlı izle" sorgusuyla karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya-Avusturya maçı

ROMANYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. haftasında oynanacak Romanya-Avusturya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta

ROMANYA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ulusal Arena'da oynanacak Romanya-Avusturya maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Romanya-Avusturya maçı hangi kanalda

ROMANYA-AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Romanya: Radu; Ratiu, Popescu, Burca, Oprut; R Marin, M Marin, Screciu; Man, Dragus, Dobre

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Alaba, Prass; Laimer, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu!
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Yalçın'dan Emre Mor'a veto!
Yönetimden prim hamlesi! Hedefteki 3 maç...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya’da Arda Güler manşetlerde! İspanya’da Arda Güler manşetlerde! 10:24
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? 10:19
Danimarka-Yunanistan maçı detayları! Danimarka-Yunanistan maçı detayları! 09:50
İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! 09:48
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" 09:33
İskoçya-Belarus maçı ne zaman? İskoçya-Belarus maçı ne zaman? 09:28
Daha Eski
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11