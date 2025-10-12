Romanya-Avusturya CANLI | Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Romanya-Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında heyecan, Romanya ile Avusturya arasındaki karşılaşmaya taşınıyor. Grubun namağlup lideri Avusturya, 5 maçta 5 galibiyet elde ederek yoluna kayıpsız devam ediyor. Zorlu deplasmanda da kazanarak Dünya Kupası yolunda büyük bir adım atmayı hedefleyen Avusturya, sahada etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Ev sahibi Romanya ise 7 puanla grupta 3. sırada bulunuyor. Futbolseverler, "Romanya-Avusturya maçı canlı izle" sorgusuyla karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Romanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMANYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. haftasında oynanacak Romanya-Avusturya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ROMANYA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ulusal Arena'da oynanacak Romanya-Avusturya maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA-AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Romanya: Radu; Ratiu, Popescu, Burca, Oprut; R Marin, M Marin, Screciu; Man, Dragus, Dobre

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Alaba, Prass; Laimer, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic