Real Madrid-Roma maçı canlı izle | Real Madrid-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Real Madrid sahasında Roma'yı konuk edecek. İspanya temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Roma ise önemli isimlerle sahaya çıkacak. İtalya ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "Real Madrid-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

REAL MADRID-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Real Madrid-Roma maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Roma maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.