CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası devam ediyor!

Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası devam ediyor!

Osmangazi Belediyesi’nin personelin motivasyonunu artırmak ve birimler arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla bu yıl 13’ncüsünü düzenlediği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 14:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası devam ediyor!

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, 16 müdürlükten 192 personelin katılımıyla start aldı. Altınova Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın açılış maçı Gençlik Gücü ile Temizlik İşleri arasında yapıldı. Başlama vuruşunu Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan'ın yaptığı karşılaşmada, Temizlik İşleri rakibini 6-2 skorla yenmeyi başardı. Günün diğer maçlarında ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Real Gençlik'i 7-4, Afet İşleri Müdürlüğü Zabıta'yı 5-0, Real Mali FK Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü 4-1 skorla farklı yendi.

Turnuvanın büyük bir coşkuyla başladığını belirten Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, "Sosyal hayatımızda spora her zaman yer vermeliyiz. Böyle bir turnuvayla çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelmesi, motivasyon ve birlik ruhu açısından büyük önem arz ediyor. Bu yıl oldukça çekişmeli geçecek turnuvamızın A ve B gurubunu ilk 4 içerisinde bitirecek olan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının ardından finale çıkacak iki takım, turnuvada şampiyon olabilmek için ter dökecek. Kazanan dostluk ve dayanışma olsun. Tüm birimlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye dönüyor
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı...
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Siro Stadı'nın satışına onay! San Siro Stadı'nın satışına onay! 14:37
Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı bilgileri! Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı bilgileri! 14:32
Ayvalık’ta "Plaj Voleybolu Dünya Turu" sona erdi! Ayvalık’ta "Plaj Voleybolu Dünya Turu" sona erdi! 14:30
Beşiktaş G.Saray mesaisine başladı Beşiktaş G.Saray mesaisine başladı 14:30
Olaigbe Belçika'da gündem oldu Olaigbe Belçika'da gündem oldu 14:19
İspanya'da başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti! İspanya'da başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti! 14:11
Daha Eski
Arda Güler'e İngiliz kancası! Tarihi bonservis beklentisi Arda Güler'e İngiliz kancası! Tarihi bonservis beklentisi 13:44
Millilerimiz Arnavutluk ile karşılaşacak! Millilerimiz Arnavutluk ile karşılaşacak! 13:27
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 13:00
Samsunspor'dan Ndiaye başvurusu! "F.Bahçe maçında oynasın" Samsunspor'dan Ndiaye başvurusu! "F.Bahçe maçında oynasın" 12:46
Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil" Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil" 12:33
Arsenal Saliba ile nikah tazeledi! Arsenal Saliba ile nikah tazeledi! 12:19