Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Eskişehirspor ile Muğlasporkozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİRSPOR-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Eskişehirspor-Muğlaspor maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

