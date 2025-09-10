CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fatih Terim için milli takım iddiası!

Fatih Terim için milli takım iddiası!

Son olarak Al-Shabab'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 20:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Terim için milli takım iddiası!

Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yolunu tutan Fatih Terim, burada da 5 ay görevde kaldıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Çekya basınından iSport'ta yer alan habere göre, Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nda görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğuna aday isimlerden biri.

Çekya Milli Takım Sportif Direktörü Pavel Nedved ile Al-Shabab'da birlikte çalışan Terim'in adının Çekya Futbol Federasyonu'nda konuşulmaya başlandığı duyuruldu.

Haberde Terim'in Al-Shabab döneminde kulübün sportif direktörlüğünü yapan Nedved hakkındaki, "Birlikte çalışacağımız için mutluyum. Pavel Nedvěd'in önemli bir oyuncu, futbolun bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Kulüpler büyür, ama her şeyden önce sembolleriyle büyürler. Pavel'in doğru tercih olduğunu düşünüyorum." sözlerine yer verildi.

İŞTE O HABER:

Skriniar'dan flaş transfer açıklaması!
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket!
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Son durum ne?
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi!
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde! Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde! 20:38
Alperen Şengün'den üçlük şov! Alperen Şengün'den üçlük şov! 20:19
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 20:12
Tedesco ilk antrenmanına çıktı Tedesco ilk antrenmanına çıktı 18:09
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 16:27
Ankara Keçiörengücü'nden bir transfer daha! Ankara Keçiörengücü'nden bir transfer daha! 16:24
Daha Eski
Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk antrenmanına çıktı Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk antrenmanına çıktı 16:05
Büşra Işıldar yarı finale yükseldi! Büşra Işıldar yarı finale yükseldi! 15:51
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 15:51
Manchester City'e Marmoush'tan kötü haber! Manchester City'e Marmoush'tan kötü haber! 15:43
Ankara Keçiörengücü yeni transferini duyurdu Ankara Keçiörengücü yeni transferini duyurdu 15:36
MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi! MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi! 15:32