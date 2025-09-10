Fatih Terim için milli takım iddiası!

Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yolunu tutan Fatih Terim, burada da 5 ay görevde kaldıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Çekya basınından iSport'ta yer alan habere göre, Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nda görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğuna aday isimlerden biri.

Çekya Milli Takım Sportif Direktörü Pavel Nedved ile Al-Shabab'da birlikte çalışan Terim'in adının Çekya Futbol Federasyonu'nda konuşulmaya başlandığı duyuruldu.

Haberde Terim'in Al-Shabab döneminde kulübün sportif direktörlüğünü yapan Nedved hakkındaki, "Birlikte çalışacağımız için mutluyum. Pavel Nedvěd'in önemli bir oyuncu, futbolun bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Kulüpler büyür, ama her şeyden önce sembolleriyle büyürler. Pavel'in doğru tercih olduğunu düşünüyorum." sözlerine yer verildi.

İŞTE O HABER: