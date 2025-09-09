Bosna Hersek-Avusturya maçı canlı izle | Bosna Hersek-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bosna Hersek-Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. San Marino, Güney Kıbrıs ve Romanya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Bosna Hersek ile Avusturya, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Bosna Hersek-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BOSNA HERSEK-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Bosna Hersek-Avusturya maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.
BOSNA HERSEK-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak Bosna Hersek-Avusturya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.