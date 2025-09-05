CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya-Estonya maçı canlı izle | İtalya-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Estonya maçı canlı izle | İtalya-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya ile Estonya karşı karşıya gelecek. Moldova ve İsrail'in de yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen İtalya, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Gennaro Gattuso'nun öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "İtalya-Estonya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İtalya-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:42
İtalya-Estonya maçı canlı izle | İtalya-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Moldova ve İsrail'in de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan İtalya ile Estonya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, İtalya-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA-ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya-Estonya maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

İTALYA-ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak İtalya-Estonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-ESTONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri, Dimarco, Cambiaso, Tonali, Barellla, Frattesi, Retegui, Raspadori

Estonya: Hein, Schjonning, Paskotsi, Kuusk, Saliste, Yakovlev, Palumets, Shein, Sinyavskiy, Kristal, Sappinen

