Ziraat Türkiye Kupası
İspanya Milli Takımı kritik maç için Konya'ya geldi!

İspanya Milli Takımı kritik maç için Konya'ya geldi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takım ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı, Konya'ya geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 22:19
İspanya Milli Takımı kritik maç için Konya'ya geldi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takım ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı, Konya'ya geldi.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda A Milli Takım ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen İspanya kafilesini TFF yetkilileri karşıladı. Güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkış yapan İspanya kafilesi konaklayacakları otele geçti. İspanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 5 Eylül saat 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısının ardından İspanya Milli Takımı saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

