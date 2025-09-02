Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Yeni Mersin İdman Yurdu ile Niğde Belediyesi Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YENİ MERSİN İDMAN YURDU-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı 2 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

