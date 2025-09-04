Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Kahramanmaraşspor ile Osmaniyespor FK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞSPOR-OSMANİYESPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK Spor maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

