Sinopspor-Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Sinopspor-Orduspor 1967 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Sinopspor ile Orduspor 1967 kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Sinopspor-Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİNOPSPOR-ORDUSPOR 1967 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Sinopspor-Orduspor 1967 maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmanın A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİNOPSPOR-ORDUSPOR 1967 MAÇI CANLI İZLE