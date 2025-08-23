Manchester City 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Tottenham, İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester City'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 37. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Tottenham, Premier Lig'de sezona ikide ikiyle başlamış oldu ve maç fazlasıyla 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Manchester City ise Wolverhampton'ı 4-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham sahasında Bournemouth'u ağırlayacak, Manchester City ise Brighton deplasmanına konuk olacak.