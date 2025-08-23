CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester City 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester City 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tottenham, İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester City'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tottenham, İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester City'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 37. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Tottenham, Premier Lig'de sezona ikide ikiyle başlamış oldu ve maç fazlasıyla 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Manchester City ise Wolverhampton'ı 4-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham sahasında Bournemouth'u ağırlayacak, Manchester City ise Brighton deplasmanına konuk olacak.

G.Saray Barış Alper için B planını yaptı!
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
Son dakika: Memur zammında son viraj! Kamu Hakem Kurulu toplandı
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 15:51
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:48
Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! 15:24
Aboubakar için transferde sürpriz hamle! Aboubakar için transferde sürpriz hamle! 15:06
Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! 14:46
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip 14:44
Daha Eski
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04
Real Madrid'de Arda kararı! Real Madrid'de Arda kararı! 13:43
Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti 13:28
Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? 13:15
St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 12:57