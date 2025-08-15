Top federasyonda

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkan seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, "Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız" dedi.

ERTELEME TALEBİ OLURSA TFF DEĞERLENDİRİR

Kulüplerin yabancı futbolcu konusunda 12+2 olan kuralın +4 şeklinde değiştirilmesiyle ilgili taleplerinin de bulunduğu biliniyordu. Bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz bir cevap gelmediğini belirten Başkan Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonunu görüşünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumuna da değinen Ertuğrul Doğan, "Bugün konuşulmadı. Playoff oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir" diye konuştu.

MHK VE 1. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANDI

