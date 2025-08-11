CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Ağustos Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Trabzonspor - Kocaelispor (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Mou'dan o transfere veto!
G.Saray'da Barış'ın yerine gelecek isim...
DİĞER
Demet Akalın’a eski dansçısından büyük suçlama: “Kameralar araştırılsın!”
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da rota Leandro Trossard!
Yusuf Akçiçek'e dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
Daha Eski
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:29
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:27
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 00:24
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 00:24