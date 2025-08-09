CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu! Büyük ilgiyle karşılandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin Meksika ekibi Club America'ya oldu. İşte yıldız isme ödenen bonservis bedeli...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 12:43
Meksika ekibi Club America, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin'i 12 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Maximin'in sağlık kontrolü için Meksika'ya geldiği belirtilerek "Meksika sizi kollarını açarak karşılıyor Allan Saint-Maximin." ifadesi kullanıldı.

Taraftarın Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı 28 yaşındaki Maximin, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlarımıza bu hoş geldin için teşekkür ederim." dedi.

Fransız sol kanat, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol attı.

