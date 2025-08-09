Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu! Büyük ilgiyle karşılandı

Meksika ekibi Club America, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin'i 12 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, Maximin'in sağlık kontrolü için Meksika'ya geldiği belirtilerek "Meksika sizi kollarını açarak karşılıyor Allan Saint-Maximin." ifadesi kullanıldı.
Taraftarın Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı 28 yaşındaki Maximin, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlarımıza bu hoş geldin için teşekkür ederim." dedi.
¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw— Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025
Fransız sol kanat, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol attı.