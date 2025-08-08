CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ballon d'Or Kenan Yıldız

Ballon d'Or Kenan Yıldız

Juventus’ta oynayan milli yıldızımız Kenan Yıldız, Ballon d’Or kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Ballon d'Or Kenan Yıldız
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı. Kenan Yıldız, geçen sezon çıktığı 52 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Yıldız'la birlikte, Barcelona'dan Yamal ve PSG'den Doue gibi geçen sezon sergiledikleri performanslarla dikkat çeken isimler de Kopa Trophy için aday olarak gösterildi.
