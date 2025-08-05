Schick 2030'a uzattı

Bayer Leverkusen forması giyen ve ülkemize transferi zaman zaman gündeme gelen Patrik Schick'in sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çek milli futbolcu Schick ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bayer Leverkusen forması giyen ve ülkemize transferi zaman zaman gündeme gelen Patrik Schick'in sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çek milli futbolcu Schick ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.