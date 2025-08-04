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Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Tuta Al Duhail'de!

TRANSFER HABERLERİ | Tuta Al Duhail'de!

Katar'ın Al Duhail takımı, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan Brezilyalı defans Tuta'yı (Lucas Silva Melo) transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 21:43
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TRANSFER HABERLERİ | Tuta Al Duhail'de!

Katar'ın Al Duhail takımı, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan Brezilyalı defans Tuta'yı (Lucas Silva Melo) transfer etti.

Tuta'nın sözleşme detayları hakkında bilgi verilmezken, Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche imza sonrası yaptığı açıklamada, Tuta'nın Alman ekibinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Krösche, 26 yaşındaki oyuncunun oynadığı süre boyunca kulübün gelişiminde ve başarısında büyük rol oynadığını belirterek "Tuta, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, sonsuza dek kulüp tarihinin bir parçası oldu bundan dolayı kulüp değiştirme talebini doğal olarak kabul ettik. Gelecekteki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Tuta, Eintracht Frankfurt'la 187 maçta 10 gol kaydetti.

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