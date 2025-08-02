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TRANSFER HABERLERİ | Yasin Özcan Anderlecht'te!

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcu, Belçika ekibi Anderlecht'in yolunu tuttu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 12:05
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TRANSFER HABERLERİ | Yasin Özcan Anderlecht'te!

Anderlecht, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor. Türkiye Süper Ligi'nde sağlam bir deneyime sahip ve defans hattına daha fazla rekabet getirecek," ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan İngiliz ekibine transfer olan Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu olmuştu.

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