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Haberler Futbol Sparta Rotterdam 1-3 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sparta Rotterdam 1-3 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hollanda Eredivisie’de sezon bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Deplasmanda Sparta Rotterdam’ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax’ın 1 puan önünde şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 17:35
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Sparta Rotterdam 1-3 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hollanda Eredivisie'de sezon bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax'ın 1 puan önünde şampiyon oldu.

Hollanda Eredivisie'de sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti. Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax'ın 1 puan önünde girdi. Son hafta maçlarında PSV Eindhoven deplasmanda Sparta Rotterdam'ın konuğu olurken, Ajax sahasında Twente'yi ağırladı. PSV Eindhoven; 27'nci dakikada Perisic, 58'inci dakikada Luuk de Jong ve 84'üncü dakikada Tillman'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. Sahasında Twente'yi 28'inci dakikada Henderson ve 90'ıncı dakikada Weghorst'un golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 26'NCI ŞAMPİYONLUK

Sezonu 79 puanla ilk sırada tamamlayan PSV Eindhoven, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, toplamda ise 26'ncı kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

SON 4 HAFTANIN 4'ÜNDE PUAN KAYBEDEN AJAX ŞAMPİYONLUĞU RAKİBİNE KAPTIRDI

Hollanda'nın en çok şampiyon olan takımı ünvanını elinde bulunduran Ajax, sezonu ikinci sırda tamamlarken dramatik bir son yaşadı. Ligde son hafta öncesinde 4 maçta 10 puan kaybeden Francesco Farioli ve öğrencileri, final haftasına PSV'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Son hafta PSV, Sparta Rotterdam deplasmanında hata yapmayınca Ajax sezonu ikinci sırada tamamladı.

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