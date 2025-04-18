CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Lionel Messi'den Lamal'a övgü dolu sözler! "Tıpkı benim gibi..."

Lionel Messi'den Lamal'a övgü dolu sözler! "Tıpkı benim gibi..."

Kariyerini ABD'de sürdüren Barcelona'nın efsanesi Lionel Messi, Katalan devinin genç yıldızı Lamine Lamal hakkında övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 10:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lionel Messi'den Lamal'a övgü dolu sözler! "Tıpkı benim gibi..."

Kariyerini ABD takımı Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi Simplemente Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu. Barcelona'ya geri dönme istediğinde olduğunu söyleyen Arjantinli süper yıldız, Lamine Lamal hakkında övgü dolu sözler söyledi.

İŞTE MESSI'NİN SÖZLERİ

Lionel Messi: "Barcelona'ya dönmek ve her zaman ait hissettiğim yerde olma isteğim vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Artık hiçbir şey isteyemem.

"ARJANTİNDE SENİ NEDEN SEVMİYORLAR..."

"Arjantin'de 2014 ve 2018 takımlarımız haksız yere eleştirildi. Oğlum Thiago, bana hep, 'Neden Arjantin'de seni sevmiyorlar da Barcelona'da seviyorlar?' diye sorardı." Dünya Kupası'nı kazanamıyordum ama kazandım. Hepsini kazandım, her şeyi başardım."

YAMAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Yamal'ın yaptıkları etkileyici. İspanya'yla Avrupa şampiyonu oldu bile. Henüz 17 yaşında, büyüme sürecinde. Oyununa bir şeyler katmaya devam edecek, tıpkı benim yaptığım gibi. İnanılmaz niteliklere sahip ve şimdiden dünyanın en iyilerinden."

"GUARDIOLA FUTBOLA ZARAR VERDİ"

"O farklı, kimsenin görmediği şeyleri görüyor. Futbolu değiştirdi. Herkes bizi taklit etmek istedi. Aslında bu şekilde futbola zarar verdi. Herkes Barcelona'mız gibi oynamaya çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe transferde vites yükseltti!
DİĞER
Fatih Terim'e Suudi Arabistan Ligi'nde büyük sürpriz! Tam 21 maç sonra bir ilki yaşadılar...
CANLI | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni günün ilk açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
G.Saray'dan Kolo Muani sürprizi!
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak 10:59
Trabzonspor’dan Alexis Sanchez atağı! Trabzonspor’dan Alexis Sanchez atağı! 10:29
Messi'den Lamal'a övgü dolu sözler! Messi'den Lamal'a övgü dolu sözler! 10:17
Transferde bomba itiraf! Icardi ve F.Bahçe... Transferde bomba itiraf! Icardi ve F.Bahçe... 09:50
Galatasaray - Bodrum FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Bodrum FK maçı saat kaçta? 09:47
F1'de sıradaki durak S. Arabistan F1'de sıradaki durak S. Arabistan 09:47
Daha Eski
Liverpool'un yıldızı F.Bahçe'ye! Liverpool'un yıldızı F.Bahçe'ye! 09:30
Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Beşiktaş'ta forvet operasyonu! 09:20
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar 08:53
F.Bahçe transferde vites yükseltti! F.Bahçe transferde vites yükseltti! 08:51
Bugünkü maçlar 18 Nisan Cuma 2025 Bugünkü maçlar 18 Nisan Cuma 2025 08:21
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:38