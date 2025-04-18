Lionel Messi'den Lamal'a övgü dolu sözler! "Tıpkı benim gibi..."

Kariyerini ABD takımı Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi Simplemente Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu. Barcelona'ya geri dönme istediğinde olduğunu söyleyen Arjantinli süper yıldız, Lamine Lamal hakkında övgü dolu sözler söyledi.

İŞTE MESSI'NİN SÖZLERİ

Lionel Messi: "Barcelona'ya dönmek ve her zaman ait hissettiğim yerde olma isteğim vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Artık hiçbir şey isteyemem.

"ARJANTİNDE SENİ NEDEN SEVMİYORLAR..."

"Arjantin'de 2014 ve 2018 takımlarımız haksız yere eleştirildi. Oğlum Thiago, bana hep, 'Neden Arjantin'de seni sevmiyorlar da Barcelona'da seviyorlar?' diye sorardı." Dünya Kupası'nı kazanamıyordum ama kazandım. Hepsini kazandım, her şeyi başardım."

YAMAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Yamal'ın yaptıkları etkileyici. İspanya'yla Avrupa şampiyonu oldu bile. Henüz 17 yaşında, büyüme sürecinde. Oyununa bir şeyler katmaya devam edecek, tıpkı benim yaptığım gibi. İnanılmaz niteliklere sahip ve şimdiden dünyanın en iyilerinden."

"GUARDIOLA FUTBOLA ZARAR VERDİ"

"O farklı, kimsenin görmediği şeyleri görüyor. Futbolu değiştirdi. Herkes bizi taklit etmek istedi. Aslında bu şekilde futbola zarar verdi. Herkes Barcelona'mız gibi oynamaya çalışıyordu." ifadelerini kullandı.