Bugünkü maçlar 10 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
10 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final
19:45 Bodo/Glimt - Lazio (TRT Tabii Spor)
22:00 Lyon - Manchester United (TRT Tabii Spor)
22:00 Rangers - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Tottenham - Eintracht Frankfurt (TRT 1)
UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final
19:45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)
22:00 Celje - Fiorentina (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Djurgarden - Rapid Wien (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Real Betis - Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 4)
1. Lig
14:00 Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor (TRT Spor)
20:00 Adanaspor - Kocaelispor (TRT Spor)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:50 Al Shabab Riyadh - Al Kholood
19:00 Damac FC - Al Wahda
21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah
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