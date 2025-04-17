Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Shabab Riyadh ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB RIYADH - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 18.50'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.